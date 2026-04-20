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Milei firma acuerdos con Israel, promete trasladar la embajada a Jerusalén y califica al marxismo de "satánico"

Milei firma acuerdos con Israel, promete trasladar la embajada a Jerusalén y califica al marxismo de "satánico"

El presidente argentino Javier Milei firmó este domingo en Jerusalén los denominados Acuerdos de Isaac con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, respaldó la guerra contra Irán, reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y, en un discurso posterior en la Universidad de Bar-Ilan, calificó al marxismo de satánico y opuesto al programa de Dios y afirmó que con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar. Sostuvo que la Torá era el antídoto

| etiquetas: culturas , milei , israel , satanismo , comunismo , marxismo , jerusalén , embajada
7 1 0 K 91 actualidad
7 comentarios
7 1 0 K 91 actualidad
#1 laruladelnorte
Netanyahu elogió a Milei por mostrar “claridad moral” al respaldar a Israel.


Satanás y Belcebú...lo lógico es que tengan una fraternal amistad. ¬¬
4 K 80
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 aparte de ir contra la comunidad internacional y varias resoluciones de la ONU al mover la embajada a Jerusalén
2 K 48
#4 laruladelnorte
#3 No les importa ser genocidas como para importarles lo demás.
1 K 30
#5 omega7767
está claro que ciertos personajes están podridos hasta la médula y que el mundo sería mucho mejor sin ellos
1 K 29
#2 Pitchford
Yavhé no ayudó lo suficiente al pueblo elegido, a pesar de que se cepilló a un montón de pueblos tranquilos que había por allí. Sobrevivieron demasiados y se han reproducido con ayuda de Satán.
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XtrMnIO #7 XtrMnIO
El Tonto Útil.

Para un sionista, Milei no es más que un mono con poder temporal del que aprovecharse.
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#6 arreglenenlacemagico
como se entere de la ideologia que hay detras de un kibutz le da un telele
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menéame