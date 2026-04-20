Milei firma acuerdos con Israel, promete trasladar la embajada a Jerusalén y califica al marxismo de "satánico"

El presidente argentino Javier Milei firmó este domingo en Jerusalén los denominados Acuerdos de Isaac con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, respaldó la guerra contra Irán, reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y, en un discurso posterior en la Universidad de Bar-Ilan, calificó al marxismo de satánico y opuesto al programa de Dios y afirmó que con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar. Sostuvo que la Torá era el antídoto