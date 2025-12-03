Milei cesa al jefe de los espías argentinos en medio de acusaciones de uso irregular de fondos

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció en junio a Neiffert por presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos opositores, sindicatos e incluso a grupos de jubilados que reclaman un aumento de las pensiones. El declive de Neiffert se aceleró en las últimas semanas. Según trascendió en los medios argentinos, tuvo una airada pelea en su casa con el subsecretario administrativo de la SIDE, José Lago Rodríguez, el 7 de noviembre. Lago Rodríguez se presentó allí para pedirle la renuncia y terminó expulsado entre gritos e insultos.