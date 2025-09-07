Milei asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox en Madrid

El presidente de Argentina, Javier Milei, asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox, que se celebrará los próximos días 13 y 14 en Madrid, y al que acudirán representantes de partidos de todos los países que "quieren cambiar las cosas", según ha anunciado este domingo en Sevilla el portavoz de Economía y secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, informa Efe.