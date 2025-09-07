edición general
3 meneos
2 clics
Milei asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox en Madrid

Milei asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox en Madrid

El presidente de Argentina, Javier Milei, asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox, que se celebrará los próximos días 13 y 14 en Madrid, y al que acudirán representantes de partidos de todos los países que "quieren cambiar las cosas", según ha anunciado este domingo en Sevilla el portavoz de Economía y secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, informa Efe.

| etiquetas: milei , vox , madrid , evento
2 1 0 K 23 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 23 actualidad
fareway #1 fareway
Quizás venga buscando trabajo.
4 K 74
mmlv #2 mmlv
#1 Seguro que Abascal le puede asesorar para que encuentre un buen chiringuito con buena paga
1 K 34
efectogamonal #4 efectogamonal
#2 Tan solo necesita afiliarse al PP {0x1f525}
0 K 18
efectogamonal #3 efectogamonal
#1 Casi me ahogo de la puta risa :foreveralone: {0x1f525}
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
0 K 18
LinternaGorri #6 LinternaGorri
#1 Pues con su currículum aquí triunfa, sin duda
0 K 11
#7 cunaxa
#1 Su trabajo es, en parte, conseguir repercusión por sus actos.
Con que se vea a donde viene y lo que hace, ya ha ganado algo.
0 K 8
#5 jaramero *
Viva 25... volquetes :troll:
0 K 7

menéame