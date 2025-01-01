Milei apunta contra el kirchnerismo por la crisis del fentanilo en Argentina y amenaza con recusar al juez del caso

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, amenazó con pedir la recusación del juez que encabeza la investigación de la crisis del fentanilo contaminado que ha dejado casi 90 muertos en el país y exculpó del escándalo al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. La Presidencia argentina destacó en un comunicado que el juez instructor de la causa, Ernesto Kreplak, es hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y, según el Gobierno, principal cliente del laboratorio que produjo la droga