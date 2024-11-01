Miguel Induráin: "Gané los cinco Tours con colesterol. Unas veces estaba más alto y otras menos, pero durante toda la vida me ha acompañado"

En su palmarés cuenta con cinco Tours de Francia consecutivos y dos Giros de Italia. Ha confesado que "los cinco Tours los gané con colesterol", y añade: "Siempre he tenido colesterol. Unas veces estaba más alto y otras menos, pero durante toda la vida me ha acompañado". Y es que el colesterol puede impactar potencialmente sobre su rendimiento tanto medio como a largo plazo. Si es alto puede favorecer la formación de placas en arterias, reducir la elasticidad vascular y aumentar el riesgo de problemas cardíacos.
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Por ejemplo. El ejercicio reduce la oxidación del Colesterol LDL (el malo). Y justamente el colesterol que se fija a las arterias es el oxidado.
Por otro lado lo normal es que con una alimentación adecuada los triglicéridos estén en el límite inferior o al menos no en valores límite.
Un deportista con la misma cantidad de colesterol que otro que no lo es, tiene mucho menos cardiovascular y posibilidades de arterioesclerosis.