edición general
3 meneos
19 clics
Miguel Induráin: "Gané los cinco Tours con colesterol. Unas veces estaba más alto y otras menos, pero durante toda la vida me ha acompañado"

Miguel Induráin: "Gané los cinco Tours con colesterol. Unas veces estaba más alto y otras menos, pero durante toda la vida me ha acompañado"

En su palmarés cuenta con cinco Tours de Francia consecutivos y dos Giros de Italia. Ha confesado que "los cinco Tours los gané con colesterol", y añade: "Siempre he tenido colesterol. Unas veces estaba más alto y otras menos, pero durante toda la vida me ha acompañado". Y es que el colesterol puede impactar potencialmente sobre su rendimiento tanto medio como a largo plazo. Si es alto puede favorecer la formación de placas en arterias, reducir la elasticidad vascular y aumentar el riesgo de problemas cardíacos.

| etiquetas: induráin , tour , giro , vuelta , ciclismo , colesterol
2 1 0 K 33 ocio
6 comentarios
2 1 0 K 33 ocio
#3 JuanCB
Clembuterol Miguel, se dice clembuterol
2 K 35
Pertinax #1 Pertinax
Algo más habría, me da.
0 K 17
Priorat #5 Priorat *
El colesterol alto no tiene las mismas implicaciones (algo alto) si uno hace ejercicio que si no lo hace.

Por ejemplo. El ejercicio reduce la oxidación del Colesterol LDL (el malo). Y justamente el colesterol que se fija a las arterias es el oxidado.

Por otro lado lo normal es que con una alimentación adecuada los triglicéridos estén en el límite inferior o al menos no en valores límite.

Un deportista con la misma cantidad de colesterol que otro que no lo es, tiene mucho menos cardiovascular y posibilidades de arterioesclerosis.
0 K 13
estemenda #2 estemenda
El Induráin decía que se ponía morao a bocadillos de mermelada, igual para el colesterol le habían venido mejor estos geles modernos.
0 K 12
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
Esto si que es saber retirarse a tiempo! :hug: :popcorn:
0 K 12
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Se ha confundido, no es colesterol, es clembuterol :troll:
0 K 8

menéame