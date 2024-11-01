Miguel a España tras sufrir decena de denuncias falsas por violencia de Género

Barcelona (Cataluña) Reino de España, domingo 1 de junio de 2025 (Lasvocesdelpueblo).- Texto íntegro de la declaración censurada de Miguel Ángel Vázquez de Lucas, tengo 45 años, padre de 2 niñas y 1 niño, de la misma madre.
Nada sospechosos esos resultados, ¿no?
Pero sólo con que el 20% de lo que dice fuese verdad ya sería un escándalo.
Visto esto, no es de extrañar que a alguno se le acabe yendo la castaña y acabe pasando alguna desgracia de las que salen en las noticias.
De hecho me pregunto cuántas agresiones se producirán por esa impunidad intolerable.