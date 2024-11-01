edición general
Miguel a España tras sufrir decena de denuncias falsas por violencia de Género

Barcelona (Cataluña) Reino de España, domingo 1 de junio de 2025 (Lasvocesdelpueblo).- Texto íntegro de la declaración censurada de Miguel Ángel Vázquez de Lucas, tengo 45 años, padre de 2 niñas y 1 niño, de la misma madre.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
De vez en cuando también hay que dar voz a "aquellas cosas" que no existen.
DrEvil #4 DrEvil
En ese informe publicado en el 2016 se dice que sobre un total de 380.179 denuncias por Violencia de Genero, de las que resultaron inocentes el 77,25%, pero sólo son denuncias falsas un 0,01%;

Nada sospechosos esos resultados, ¿no?
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Mira que era difícil hacerlo mal, y aún así no hay voluntad de enmendar.
DrEvil #6 DrEvil
Esta carta es evidentemente sólo una versión de la historia. No se puede creer ciegamente.
Pero sólo con que el 20% de lo que dice fuese verdad ya sería un escándalo.
Visto esto, no es de extrañar que a alguno se le acabe yendo la castaña y acabe pasando alguna desgracia de las que salen en las noticias.
De hecho me pregunto cuántas agresiones se producirán por esa impunidad intolerable.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Imposibol
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
Que dificil seria hacer una ley justa que no discriminara por sexo, algo impensable para el cerebro del rojo promedio
