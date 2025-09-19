edición general
10 meneos
21 clics

Miguel Ángel Campos, periodista judicial, sobre el último error de la justicia española [AUDIO]  

Miguel Ángel Campos nos cuenta qué produjo la liberación de Firass Taghi, sobrino del líder de la Mocro Maffia Holandesa.

| etiquetas: mocro maffia , cadena ser , hora 25 , justicia española , error judicial
9 1 0 K 95 actualidad
4 comentarios
9 1 0 K 95 actualidad
#3 jfgaliza *
¿Error? En el libro de Fariña cuentan como hicieron algo similar con un capo colombiano, dando largas a EEUU que lo reclamaba, y el hijo de este contó en unas memorias que lo había conseguido previo pago de muchos millones de dólares tanto a la Audiencia Nacional como a Felipe González. Son sus costumbres...
2 K 34
#4 Marisadoro *
"El que paga manda".

Creo que es una cita del filósofo Cris Montoro representante de la línea de pensamiento conocida como Registradores por el Lucro, liderada por el prócer M. Punto.
es.m.wikipedia.org/wiki/Cleptocracia
2 K 32
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
No pasa nada, los jueces y fiscales tienen inmunidad para todo, algunos otros se los quieren cargar como sea por cosas aunque sean falsas.
0 K 20
Pertinax #1 Pertinax
...y van dos. ¿Serendipia?
0 K 10

menéame