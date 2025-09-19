·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7081
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
8078
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
5290
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
3502
clics
El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables
3502
clics
Estudio revela que usar productos de aseo por años puede dañar tus pulmones como si fumaras 20 cigarros al día
más votadas
719
El PP y Vox tumban la iniciativa legislativa popular para climatizar y aislar los colegios de Madrid
388
Rueda debe dimitir ya: presunto delito de prevaricación en la gestión de los incendios forestales-y ahora 5 brigadistas heridos de gravedad
322
Esta persona que dice estar orgullosa de ser racista es la ministra israelí de Igualdad Social (EN)
354
Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"
392
Idoia Ribas relata la reacción de Vox tras destapar la "estafa piramidal" del partido: "he sido maltratada asquerosamente"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
21
clics
Miguel Ángel Campos, periodista judicial, sobre el último error de la justicia española [AUDIO]
Miguel Ángel Campos nos cuenta qué produjo la liberación de Firass Taghi, sobrino del líder de la Mocro Maffia Holandesa.
|
etiquetas
:
mocro maffia
,
cadena ser
,
hora 25
,
justicia española
,
error judicial
9
1
0
K
95
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
95
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
jfgaliza
*
¿Error? En el libro de Fariña cuentan como hicieron algo similar con un capo colombiano, dando largas a EEUU que lo reclamaba, y el hijo de este contó en unas memorias que lo había conseguido previo pago de muchos millones de dólares tanto a la Audiencia Nacional como a Felipe González. Son sus costumbres...
2
K
34
#4
Marisadoro
*
"El que paga manda".
Creo que es una cita del filósofo Cris Montoro representante de la línea de pensamiento conocida como Registradores por el Lucro, liderada por el prócer M. Punto.
es.m.wikipedia.org/wiki/Cleptocracia
2
K
32
#2
Antipalancas21
No pasa nada, los jueces y fiscales tienen inmunidad para todo, algunos otros se los quieren cargar como sea por cosas aunque sean falsas.
0
K
20
#1
Pertinax
...y van dos. ¿Serendipia?
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Creo que es una cita del filósofo Cris Montoro representante de la línea de pensamiento conocida como Registradores por el Lucro, liderada por el prócer M. Punto.
es.m.wikipedia.org/wiki/Cleptocracia