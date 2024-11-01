Los migrantes ocupan un 97% de los nuevos puestos de trabajo generados entre 2018 y 2024 en Catalunya

Los migrantes ocupan un 97% de los nuevos puestos de trabajo generados entre 2018 y 2024. Así lo indica un estudio de la UAB elaborado por el catedrático emérito de Economía Aplicada Josep Oliver, que afirma que la población recién llegada es "determinante" para el crecimiento económico de Catalunya y "será clave" de cara al futuro. Según el informe, los nacidos fuera representan un 29% de los ocupados catalanes, mientras que hace dos décadas eran el 3%.