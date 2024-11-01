edición general
Los migrantes ocupan un 97% de los nuevos puestos de trabajo generados entre 2018 y 2024 en Catalunya

Los migrantes ocupan un 97% de los nuevos puestos de trabajo generados entre 2018 y 2024. Así lo indica un estudio de la UAB elaborado por el catedrático emérito de Economía Aplicada Josep Oliver, que afirma que la población recién llegada es "determinante" para el crecimiento económico de Catalunya y "será clave" de cara al futuro. Según el informe, los nacidos fuera representan un 29% de los ocupados catalanes, mientras que hace dos décadas eran el 3%.

#1 Abajo
Sólo? Falta añadir que también gracias al trabajo de los inmigrantes sale el Sol por las mañanas, son determinantes, sin ellos no habría Sol.

Patrocina Patronal
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Creo que hay una errata. Debería ser un porcentaje del 72242% por lo menos.
#3 davidvsgoliat
Nos quitan nuestras mujeres y nuestros mejores homosexuales!
