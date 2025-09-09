edición general
Mientras las ayudas miran solo al coche nuevo, la gente elige el de ocasión | Opinión

Mientras las ayudas miran solo al coche nuevo, la gente elige el de ocasión | Opinión

España enfrenta un envejecimiento del parque automovilístico, con una media de 15 años, lo que aumenta la contaminación y reduce la seguridad. Aunque existen ayudas para adquirir coches nuevos, muchos optan por los de ocasión, más accesibles. Los reacondicionados, con garantía técnica y menor impacto ambiental, ofrecen una solución intermedia. Sin embargo, siguen excluidos de los programas de incentivos como el Moves. La transición ecológica no puede ser un lujo. Si solo se tiene en cuenta la realidad de las rentas altas no habrá transición

Gry #1 Gry
Los programas de incentivos son para ayudar a los fabricantes.
Joker_2O #2 Joker_2O
Hay gente planteándose comprar un coche a 10 años.
No es realista ni viable, se están pagando coches en lo que en los 90 pagabas tu casa.
#3 sliana
en serio se esta haciendo el tonto que no recuerda las ayudas al alquiler de los jovenes? o es tonto o cree que lo son sus lectores.
#4 alhambre
> quienes hoy conducen vehículos de más de 20 años no pueden saltar directamente a coches eléctricos nuevos de 30.000 euros o más, incluso con ayudas.

No es sólo el precio o las ayudas. Es por el enchufe. Para pagar la electricidad a precio de gasolina, no me sale a cuenta. Vivimos en una mayoría de pisos sin garaje.
