Mientras las ayudas miran solo al coche nuevo, la gente elige el de ocasión | Opinión

España enfrenta un envejecimiento del parque automovilístico, con una media de 15 años, lo que aumenta la contaminación y reduce la seguridad. Aunque existen ayudas para adquirir coches nuevos, muchos optan por los de ocasión, más accesibles. Los reacondicionados, con garantía técnica y menor impacto ambiental, ofrecen una solución intermedia. Sin embargo, siguen excluidos de los programas de incentivos como el Moves. La transición ecológica no puede ser un lujo. Si solo se tiene en cuenta la realidad de las rentas altas no habrá transición
No es realista ni viable, se están pagando coches en lo que en los 90 pagabas tu casa.
No es sólo el precio o las ayudas. Es por el enchufe. Para pagar la electricidad a precio de gasolina, no me sale a cuenta. Vivimos en una mayoría de pisos sin garaje.