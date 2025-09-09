Mientras las ayudas miran solo al coche nuevo, la gente elige el de ocasión | Opinión

España enfrenta un envejecimiento del parque automovilístico, con una media de 15 años, lo que aumenta la contaminación y reduce la seguridad. Aunque existen ayudas para adquirir coches nuevos, muchos optan por los de ocasión, más accesibles. Los reacondicionados, con garantía técnica y menor impacto ambiental, ofrecen una solución intermedia. Sin embargo, siguen excluidos de los programas de incentivos como el Moves. La transición ecológica no puede ser un lujo. Si solo se tiene en cuenta la realidad de las rentas altas no habrá transición