Los miembros de la 'manada de Zaragoza', reconocidos por la víctima, niegan los hechos

Todos los acusados han negado los hechos, pero la víctima reconoció a cada uno de ellos como sus agresores. La declaración de cada uno ha durado menos de 10 minutos. En esta sesión los acusados solo han respondido a las preguntas de sus abogados. La mayoría de ellos cuenta con antecedentes penales y cinco se encuentran en prisión por varios delitos. Pertenecen a los 'Dominican Don't Play', una de las bandas juveniles más peligrosas que operan en España.
Lo que yo no entiendo es por qué no fueron expulsados antes.
El problema de su declaración, de hecho, es que no son blancos nacionales. Si así fuese, tendríamos ya montones de comentarios exculpándolos, pidiendo el visionado público de los vídeos para cotejar la versión de la víctima por parte de toda la sociedad y diciendo que, en realidad, gozó como una perraca.
Y algún juececillo que otro, apoyándoles.
No creo que solo por ser "panchitos" como tú les llamas, sean culpables.
Y para prueba la desigual cobertura mediática que tiene este caso comparado con la de la manada de Pamplona.
Pero supongo que esa es una realidad que no quieres ver porque "son panchitos"
Estos angelitos pertenecen a una banda criminal. Deberían juzgarles (con todas las garantias, como a cualquiera) y de ser culpables no volver a dejarles entrar en el país.
Circulen
Un reconocimiento, para que sea válido, se debe hacer de una forma muy determinada, que implica montones de cosas que no se pueden hacer.
Pues si no van a la cárcel por violadores, que vayan como grupo criminal, y si son deportables, que los deporten.
#admin: ¿El uso de la expresión "panchitos" es reportable como xenofobia? Lo pregunto porque con ganas me quedo de reportar a uno.