Los miembros de la 'manada de Zaragoza', reconocidos por la víctima, niegan los hechos

Los miembros de la 'manada de Zaragoza', reconocidos por la víctima, niegan los hechos

Todos los acusados han negado los hechos, pero la víctima reconoció a cada uno de ellos como sus agresores. La declaración de cada uno ha durado menos de 10 minutos. En esta sesión los acusados solo han respondido a las preguntas de sus abogados. La mayoría de ellos cuenta con antecedentes penales y cinco se encuentran en prisión por varios delitos. Pertenecen a los 'Dominican Don't Play', una de las bandas juveniles más peligrosas que operan en España.

DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
"Allí encontró la prueba principal del caso: 16 vídeos en los que la manada grabó las violaciones grupales a la víctima. Esta es, de hecho, la primera prueba del caso. "
#2 kkculopis
#1 y aun dicen que no las ratas estas asquerosas
#5 fzman
#2 Incluso ellos tienen derecho a defenderse en un juicio.

Lo que yo no entiendo es por qué no fueron expulsados antes.
#13 kkculopis
#5 derecho claro que tienen. Pero joer si hay videos lo más normal es reconocerlo y que te caigan menos años de cárcel porque al trullo van a ir sí o sí
anarion321 #15 anarion321
#1 El titular tendría que poner esto. Una prueba material es mucho más importante que una simple testificial.
GeneWilder #8 GeneWilder
Menuda escoria.
Supercinexin #6 Supercinexin
Aquí sabemos que son culpables porque son panchitos.

El problema de su declaración, de hecho, es que no son blancos nacionales. Si así fuese, tendríamos ya montones de comentarios exculpándolos, pidiendo el visionado público de los vídeos para cotejar la versión de la víctima por parte de toda la sociedad y diciendo que, en realidad, gozó como una perraca.

Y algún juececillo que otro, apoyándoles.
ansiet #7 ansiet
#6 La mayoría de ellos cuenta con antecedentes penales y cinco se encuentran en prisión por varios delitos. Pertenecen a los 'Dominican Don't Play', una de las bandas juveniles más peligrosas que operan en España.

No creo que solo por ser "panchitos" como tú les llamas, sean culpables.
#10 ddomingo *
#6 Si en vez de "panchitos" fueran españoles este caso estaría 24 horas en todos los medios. En televisión, tertulias, radio, prensa... Habría manifestaciones y declaraciones de políticos.
Y para prueba la desigual cobertura mediática que tiene este caso comparado con la de la manada de Pamplona.

Pero supongo que esa es una realidad que no quieres ver porque "son panchitos"
Gadfly #11 Gadfly
#6 no te cansas de decir gilipolleces?
IkkiFenix #12 IkkiFenix
#6 Pertenecen a los 'Dominican Don't Play', una de las bandas juveniles más peligrosas que operan en España.

Estos angelitos pertenecen a una banda criminal. Deberían juzgarles (con todas las garantias, como a cualquiera) y de ser culpables no volver a dejarles entrar en el país.
PijoProgre #4 PijoProgre
Nuevo caso aislado para la enciclopedia de casos aislados.

Circulen
#3 fzman
A mi, esto de reconocer a alguien no me convence ni lo más mínimo. Casos han habido de reconocer por la puta cara a un desconocido y cargarle delitos serios, y eso sin ninguna intención de mentir.

Un reconocimiento, para que sea válido, se debe hacer de una forma muy determinada, que implica montones de cosas que no se pueden hacer.
#14 mcfgdbbn3 *
Dominican Don't Play

Pues si no van a la cárcel por violadores, que vayan como grupo criminal, y si son deportables, que los deporten.

#admin: ¿El uso de la expresión "panchitos" es reportable como xenofobia? Lo pregunto porque con ganas me quedo de reportar a uno.
#9 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
