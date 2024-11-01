Los miembros de la 'manada de Zaragoza', reconocidos por la víctima, niegan los hechos

Todos los acusados han negado los hechos, pero la víctima reconoció a cada uno de ellos como sus agresores. La declaración de cada uno ha durado menos de 10 minutos. En esta sesión los acusados solo han respondido a las preguntas de sus abogados. La mayoría de ellos cuenta con antecedentes penales y cinco se encuentran en prisión por varios delitos. Pertenecen a los 'Dominican Don't Play', una de las bandas juveniles más peligrosas que operan en España.