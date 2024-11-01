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Miedo y fragilidad [Eng]

Miedo y fragilidad [Eng]  

La ilusión del cristal y su historia. En la Europa de principios de la Edad Moderna, cuando las lentes empezaron a permitir una visión más nítida del mundo (y del firmamento), comenzaron a aparecer en los historiales médicos pacientes con una dolencia particular: la firme creencia de que estaban hechos de cristal. Tamara Sanderson investiga el origen y la manifestación de este delirio, y descubre una expresión psicológica que en su día transmitía la idea de lo que de otro modo no se podía decir. Invierno de 1393: París lleva semanas sumido en

| etiquetas: miedo , fragilidad , cristal , historia
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1 comentarios
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#1 Robe7064
Buscaba una mención a El Licenciado Vidriera y la encontré :-)
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menéame