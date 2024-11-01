Miedo y fragilidad [Eng]  

La ilusión del cristal y su historia. En la Europa de principios de la Edad Moderna, cuando las lentes empezaron a permitir una visión más nítida del mundo (y del firmamento), comenzaron a aparecer en los historiales médicos pacientes con una dolencia particular: la firme creencia de que estaban hechos de cristal. Tamara Sanderson investiga el origen y la manifestación de este delirio, y descubre una expresión psicológica que en su día transmitía la idea de lo que de otro modo no se podía decir. Invierno de 1393: París lleva semanas sumido en