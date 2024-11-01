edición general
El miedo es la estrategia de marketing de la IA

Las predicciones apocalípicas sobre el futuro del trabajo de los CEOs de la industria de la inteligencia artificial no son advertencias bienintencionadas. Son su principal argumento de venta.

#2 Dav3n *
Qué tontería de artículo, pues claro que lo son: ese es el objetivo de la IA para el capitalista de bien, abaratar costes y aumentar la producción.

La bolsa se sostiene ahora mismo con esa promesa.

Si todo sale bien, desempleo. Si todo sale mal, a tomar por culo, es decir, desempleo. Ese es el plan de occidente ahora mismo.
#4 Eukherio *
#2 Pero es que justamente lo que critica es lo jodidas que son estas prácticas. Tampoco es que sea un texto demasiado profundo, pero creo que merece la pena reflexionar sobre lo loco que es que para promocionar sus productos tengan que directamente prometer que van a cargarse a todos los trabajadores que puedan. Además, lo peor es que van a saco justo ahora cuando empiezan a aparecer dudas acerca de si no será todo una burbuja y no están avanzando al ritmo que prometieron.
#5 Dav3n *
#4 No es loco cuando el sistema busca eso, ellos dan al yonki lo que quiere el yonki.

Piénsalo bien... Es que no hay plan B.

Si funciona, tú no importas. Si no funciona, tampoco, porque no hay futuro más allá de esta jugada final. Es todo lo que les queda.

Y mientras tanto deuda, más deuda y mucha más... Deuda.

El sistema está atrapado en la trampa lógica del imposible crecimiento infinito, por tanto, los mesias prometen crecimiento en base al sacrificio de la humanidad porque lo que es crecer crecer... Se acabó.

Es que os va a saltar un ojo y no lo veréis...
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
La IA mató a mi madre y violó a mi padre.
taSanás #1 taSanás
explotan el FOMO a tope. mis diezes
