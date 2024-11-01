El miedo por el estado de las vías en Cataluña propicia las primeras denuncias en los juzgados  

La crisis ferroviaria en Cataluña se ha convertido en una suerte de riesgo sistémico y estructural sobre la red de Rodalies. Los fallos y retrasos que se han alargado durante semanas desde el accidente en la R4, a la altura de Gélida, donde murió uno de los maquinistas tras la caída de un muro de contención, no han contribuido a calmar los ánimos. Todo lo contrario. La preocupación y el miedo por la «degradación» y el «estado avanzado de corrosión» han hecho que los vecinos de distintos municipios se hayan movilizado