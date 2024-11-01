edición general
1 meneos
20 clics

El miedo por el estado de las vías en Cataluña propicia las primeras denuncias en los juzgados  

La crisis ferroviaria en Cataluña se ha convertido en una suerte de riesgo sistémico y estructural sobre la red de Rodalies. Los fallos y retrasos que se han alargado durante semanas desde el accidente en la R4, a la altura de Gélida, donde murió uno de los maquinistas tras la caída de un muro de contención, no han contribuido a calmar los ánimos. Todo lo contrario. La preocupación y el miedo por la «degradación» y el «estado avanzado de corrosión» han hecho que los vecinos de distintos municipios se hayan movilizado

| etiquetas: gelida , cubelles , barcelona , catalunya
1 0 0 K 10 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 10 actualidad
#1 Febrero2027
La izquierda, esos grandes gestores
0 K 7

menéame