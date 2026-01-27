edición general
Miedo en ADIF a asumir la nueva obra para reparar la vía: "Nadie quiere ser el responsable, no sabemos lo que nos vamos a encontrar"

«Nadie quiere ser el responsable de la licitación; hay problemas para adjudicarla y supervisarla», resaltan. Lo que ocurre es que resulta difícil «asumir una actuación que ya de por sí es complicada» cuando hay tantas incertidumbres sobrevolando el caso. Y cuando el que estampe su firma en el nuevo expediente pasa a jugarse de inmediato el cargo. «No saben qué se van a encontrar por la ejecución de la obra previa. Lo suyo sería hacer una enmienda y hacer una obra de reposición de servicio y una revisión íntegra de verdad de toda la línea...

#1 fremen11
Esto es España, nadie quiere asumir responsabilidades.....
