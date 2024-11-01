Microsoft llama cínicos a los usuarios que se quejan de la IA de Windows 11

La reacción al último comentario de Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, ha terminado de encender un debate que llevaba una semana creciendo alrededor de los de Redmond y de la IA integrada en Windows 11. La chispa ha sido un mensaje aparentemente inocente sobre lo “alucinante” que resulta poder mantener una conversación fluida con una IA que genera imágenes y vídeos. El problema es que, frente a ese entusiasmo, los usuarios han respondido con una tormenta de críticas que no cuestionan la tecnología en sí.
| etiquetas: microsoft , cinicios , usuarios , ia , windows 11
En el mundo del software libre esto está de otra forma, tienes cosas que te meten en bloque pero que puedes evitar, por ejemplo cambiando de distro, o usando otros programas e incluso desinstalando lo que no te gusta, pero en Windows no hay esta flexibilidad, o te gusta o te aguantas. Otra opción no tienes.