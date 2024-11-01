edición general
Microsoft llama cínicos a los usuarios que se quejan de la IA de Windows 11

La reacción al último comentario de Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, ha terminado de encender un debate que llevaba una semana creciendo alrededor de los de Redmond y de la IA integrada en Windows 11. La chispa ha sido un mensaje aparentemente inocente sobre lo “alucinante” que resulta poder mantener una conversación fluida con una IA que genera imágenes y vídeos. El problema es que, frente a ese entusiasmo, los usuarios han respondido con una tormenta de críticas que no cuestionan la tecnología en sí.

Urasandi #2 Urasandi
Cortana 2.0
rmdf #3 rmdf
¿No puede entender que simplemente no quiera tener eso? También tener un bólido de Formula 1 es muy alucinante, pero simplemente no lo quiero.
#1 Garminger2.0
yo no sé por qué la gente se queja de la IA de Windows 11... cuando todo Windows 11 en sí mismo es bastante asqueroso.
#4 soberao
#1 Windows 11 como otros windows viene en un bloque y como otras veces que proponen cambios son cambios que te tocan sufrir. Por eso la gente se queja, porque no es algo que actives y empieces a usar por probar, sino que es algo que te aparece de repente y te tienes que aguantar con él.
En el mundo del software libre esto está de otra forma, tienes cosas que te meten en bloque pero que puedes evitar, por ejemplo cambiando de distro, o usando otros programas e incluso desinstalando lo que no te gusta, pero en Windows no hay esta flexibilidad, o te gusta o te aguantas. Otra opción no tienes.
#5 yokitolakaka
Por eso uso Linux y si necesito alguna app enciendo vmware con w10
