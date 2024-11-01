edición general
Microsoft elimina las imágenes de SQL Server para Linux en Azure

Hasta ahora, los usuarios estaban disfrutando de la comodidad de instalar SQL Server en Linux mediante el uso de paquetes en Azure Marketplace, sin embargo, tendrán que cambiar sus hábitos. Recientemente, Microsoft anunció que retirará las imágenes todo en uno, lo que repercute a quienes quieren crear nuevas máquinas virtuales tendrán que realizar la instalación de forma manual. Este cambio marca el fin, al menos por ahora, de las instalaciones rápidas que facilitaban desplegar SQL Server en apenas unos minutos. Aun así, la compañía asegura

5 comentarios
Torrezzno
Que usa eso en linux pudiendo usar postgresql
Pablosky
#2 o cualquier otra cosa, que hasta el vetusto mysql es mejor que “eso”.
Tontolculo
Increíble, se debe de estar acercando el fin del mundo
sorecer
me ha dado pereza la web en 15 segundos. 12 anuncios en un texto de 25 lineas que ha podido escribir una IA? Jo, que hay un límite.
innerfocus
Por eso no hay que fiarse de M$ para nada (y de los alfabetos lo mismo) a ver lo que tardan también en cerrar el WSL.
