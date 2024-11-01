Microsoft elimina las imágenes de SQL Server para Linux en Azure

Hasta ahora, los usuarios estaban disfrutando de la comodidad de instalar SQL Server en Linux mediante el uso de paquetes en Azure Marketplace, sin embargo, tendrán que cambiar sus hábitos. Recientemente, Microsoft anunció que retirará las imágenes todo en uno, lo que repercute a quienes quieren crear nuevas máquinas virtuales tendrán que realizar la instalación de forma manual. Este cambio marca el fin, al menos por ahora, de las instalaciones rápidas que facilitaban desplegar SQL Server en apenas unos minutos. Aun así, la compañía asegura