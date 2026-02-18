Microsoft dice que el error de Office expuso los correos electrónicos confidenciales de los clientes a Copilot AI

Microsoft ha confirmado que un error permitió a su Copilot AI resumir los correos electrónicos confidenciales de los clientes durante semanas sin permiso. El error, reportado por primera vez por Bleeping Computer, permitió a Copilot Chat leer y delinear el contenido de los correos electrónicos desde enero, incluso si los clientes tenían políticas de prevención de pérdida de datos para evitar ingerir su información confidencial en el modelo de lenguaje grande de Microsoft.