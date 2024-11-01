edición general
Mick Herron, autor de 'Slow horses': "Se podría decir que Gary Oldman casi me ha robado el personaje de Jackson Lamb"

Sucio, fumador empedernido, bebedor, malhablado y consumidor compulsivo de productos grasientos y llenos de azúcar, Jackson Lamb es el protagonista de una serie de novelas que han hecho célebre a su creador, el escritor inglés Mick Herron (Newcastle, 1963). Pero más allá del éxito literario, la fama en grandes letras le llegó a este flemático urdidor de historias gracias a la serie televisiva Slow horses, una de las triunfadoras de la plataforma Apple TV.

