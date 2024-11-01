edición general
Michel Piccoli, el hombre al que amaron los grandes directores del cine europeo

Se cumplen 100 años del nacimiento de este gigante de la interpretación que fue requerido por grandes cineastas de su época, desde su gran amigo Buñuel a Alfred Hitchcock, Marco Ferreri y Agnès Varda

