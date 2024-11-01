Michael Jackson - They Don't Care About Us  

Todo lo que quiero decir es que Ellos no se preocupan por nosotros" ("Que no te preocupe lo que diga la gente, nosotros sabemos la verdad") "Todo lo que quiero decir es que Ellos no se preocupan por nosotros" ("¡Ya tuvimos suficiente de esta basura!") "Todo lo que quiero decir es que Ellos no se preocupan por nosotros.
| etiquetas: epstein , michael jackson , musica
… » ver todo el comentario
Pero dale, en la ultima llamada con vida dice claramente "jew", y lo que tu estas citando es bajo coaccion.
Cara de malo, que neurona de malo tambien eh, pero dale a tope Einstein
No encuentro la justificación a que lo hayas empotrado en la entradilla como relacionado con una canción de Michael Jackson, siendo para empezar una cita de 1945 y una canción de 1995.
A mi me recuerda al caso en el que 4 policías blancos mataron a palos a un negro y el jurado popular los declararon inocentes. Hubo revueltas, 58 muertos, más de 2000 heridos y destrozos por valor de 1000 millones de dólares. Básicamente le dieron fuego a Los Angeles.
www.britannica.com/event/Los-Angeles-Riots-of-1992
Aquí una foto del mismo video que sale en la canción. Por supuesto referencias a Martin Luther King en el video , no he visto pero supongo que a Malcom X etc.
www.blackenterprise.com/31-years-ago-rodney-king-verdict/
Luego pues las guerras, los bombardeos, Tiananmén etc supongo que Vietnam, Iraq no se. Yo no he mirado con lupa.
Y además he puesto un enlace a la enciclopedia en la que sale una foto exactamente igual a las secuencias de vídeo que salen en el vídeo musical.
Llevaba algo así como décadas sin oír a Michael Jackson y directamente me he ido al vídeo. Y he preguntado con respeto y educación, como las personas “normales”.
Los idiotas que se ríen de los demás para sentirse mejor pues que vayan a reírse de su madre a ver si les hace gracia y ponen 8 emoticonos en fila india.
Coño si Epstein lleva casi 7 putos años muerto ya. Si por lo menos me dijera que fue un montaje para evadir la justicia y sigue vivo por ahí sería más original.
Porque Macauly Culquin dice que Michael lo rescató de la Isla de Epstein, porque cuando sacaba la cancion por Palestina salio el caso de que abusos sexuales, que no sé más pistas ya vete al aeropuerto si necesitas mas pistas
All about Neverland Ranch: Facts, Myths, and Truth behind claims that Michael Jackson saved kids from Jeffrey Epstein – Firstpost www.firstpost.com/entertainment/all-about-neverland-ranch-facts-myths-
Social media narratives have begun claiming that Jackson used Neverland as a sanctuary to protect children from Epstein’s alleged trafficking network.
However, extensive reporting,… » ver todo el comentario
Estoy hablando de este video musical en concreto coño que es el que has publicado. Y ya trabaje 8 años en un aeropuerto no hace falta que me mandes a paseo puto maleducado soberbio .
¿O no ves que yo he contestado con la educación y el respeto de una persona normal? Joder con la peña.
Has hecho dos cosas. Una contestarme lo que preguntaba con respecto al video. Y veo que hablas de otra información diferente a la que sale en el vídeo y por tanto imposible deducir.
Y la segunda es llamarme poco más que inútil directamente.
Y ahora me dices que ejercer mi derecho a defenderme es ir de víctima y te ríes.
Pues vale. Puedes seguir viendo lo que te dé la gana sin molestarme.
Pero bueno, si tú me respondes yo contesto. Eso no es acoso.
Buenas noches.
Y saca tus sucias manos de las canciones de Michael Jackson.
Aquí siempre podíamos criticar a la élite , que pasó?
Pero bueno ya llegaron a cambiar del mensaje a la versión, al vídeo. Lo otro ya tal
La letra es un himno:
"Todo lo que quiero decir es que
Ellos no se preocupan por nosotros"
("Que no te preocupe lo que diga la gente, nosotros sabemos la verdad")
"Todo lo que quiero decir es que
Ellos no… » ver todo el comentario
Que por cierto si buscas "diario", "expresidente" o "harry" no aparece en el buscador este meneo critico con la elite epstein jeje www.meneame.net/m/cultura/search?q=expresidente&w=links&p=&