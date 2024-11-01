Michael Jackson - They Don't Care About Us  

Todo lo que quiero decir es que Ellos no se preocupan por nosotros" ("Que no te preocupe lo que diga la gente, nosotros sabemos la verdad") "Todo lo que quiero decir es que Ellos no se preocupan por nosotros" ("¡Ya tuvimos suficiente de esta basura!") "Todo lo que quiero decir es que Ellos no se preocupan por nosotros.