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Michael Jackson - They Don't Care About Us  

Todo lo que quiero decir es que Ellos no se preocupan por nosotros" ("Que no te preocupe lo que diga la gente, nosotros sabemos la verdad") "Todo lo que quiero decir es que Ellos no se preocupan por nosotros" ("¡Ya tuvimos suficiente de esta basura!") "Todo lo que quiero decir es que Ellos no se preocupan por nosotros.

| etiquetas: epstein , michael jackson , musica
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33 comentarios
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Comentarios destacados:    
imparsifal #31 imparsifal
#14 Te dije que si volvías a decirle a alguien de Menéame Epstein serías baneado. Logro conseguido.
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carademalo #8 carademalo
" The song in fact is about the pain of prejudice and hate and is a way to draw attention to social and political problems. I am the voice of the accused and the attacked. I am the voice of everyone. I am the skinhead, I am the Jew, I am the black man, I am the white man. [...] There has been a lot of controversy about my song, "They Don't Care About Us". My intention was for this song to say "No" to racism, anti-Semitism and stereotyping. Unfortunately, my choice

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NPCristo #10 NPCristo
#8 cara de malo salio a defender a los malos obviamente despues de intentar cruzificarme por 10 vez

Pero dale, en la ultima llamada con vida dice claramente "jew", y lo que tu estas citando es bajo coaccion.

Cara de malo, que neurona de malo tambien eh, pero dale a tope Einstein
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emmett_brown #6 emmett_brown *
#0 #3 Ese meneo no es crítico con la "élite Epstein", sino con los judíos.

No encuentro la justificación a que lo hayas empotrado en la entradilla como relacionado con una canción de Michael Jackson, siendo para empezar una cita de 1945 y una canción de 1995.
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NPCristo #13 NPCristo
#6 no encuentras justificacion nunca a nada de lo que hago señor cruzificador obviamente si defiendes a la elite no puedes ver justificacion en la acusacion a la elite. Es que esto no soporta un nivel de lógica básico eh xD xD
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emmett_brown #17 emmett_brown
#13 Pues vaya acusador más lamentable tiene la élite, que se tiene que ir a buscar conspiraciones en canciones de Michael Jackson.
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NPCristo #22 NPCristo
#17 di like a un video de michael y literalmente hay videos con MILLONES de likes hablando de esto, que deben tener cientos de millones de views, que os traigo cosas de otras partes de internet y pareceis una señora mayor que descubre un telefono movil
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emmett_brown #24 emmett_brown
#22 Que tengan millones de likes no quiere ser que sean ciertos. Hay que explicarlo?
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NPCristo #25 NPCristo
#24 no lo doy por cierto porque hay otros actores que se juegan la vida diciendo esto, no por los likes pero bueno coges lo que sea te agarras, manipulas, lo que decía la biblia
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beltzak #15 beltzak *
#6 ¿Porque dices que es critico con los judíos?

A mi me recuerda al caso en el que 4 policías blancos mataron a palos a un negro y el jurado popular los declararon inocentes. Hubo revueltas, 58 muertos, más de 2000 heridos y destrozos por valor de 1000 millones de dólares. Básicamente le dieron fuego a Los Angeles.

www.britannica.com/event/Los-Angeles-Riots-of-1992
Aquí una foto del mismo video que sale en la canción. Por supuesto referencias a Martin Luther King en el video , no he visto pero supongo que a Malcom X etc.

www.blackenterprise.com/31-years-ago-rodney-king-verdict/

Luego pues las guerras, los bombardeos, Tiananmén etc supongo que Vietnam, Iraq no se. Yo no he mirado con lupa.
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emmett_brown #19 emmett_brown
#15 No sé, quizá por la cita literal del diario de Truman? Acaso no has entrado al meneo?
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beltzak #29 beltzak
#19 ¡No! He visto el video musical que se ha publicado de Michael Jackson - They Don't Care About Us.

Y además he puesto un enlace a la enciclopedia en la que sale una foto exactamente igual a las secuencias de vídeo que salen en el vídeo musical.
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emmett_brown #30 emmett_brown
#29 Si lees atentamente, verás que yo me refería al meneo que ha empotrado como relacionado en la entradilla.
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beltzak #33 beltzak
#30 Ya me he dado cuenta cuando me lo has dicho yo ni me había fijado en eso.

Llevaba algo así como décadas sin oír a Michael Jackson y directamente me he ido al vídeo. Y he preguntado con respeto y educación, como las personas “normales”.

Los idiotas que se ríen de los demás para sentirse mejor pues que vayan a reírse de su madre a ver si les hace gracia y ponen 8 emoticonos en fila india.

Coño si Epstein lleva casi 7 putos años muerto ya. Si por lo menos me dijera que fue un montaje para evadir la justicia y sigue vivo por ahí sería más original.
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NPCristo #20 NPCristo
#15 Porque estoy escuchando la ultima llamada de Michael con vida y señala a los judios y cuando más fuerte canta en la canción dice "Jew me", Jew = judios.

Porque Macauly Culquin dice que Michael lo rescató de la Isla de Epstein, porque cuando sacaba la cancion por Palestina salio el caso de que abusos sexuales, que no sé más pistas ya vete al aeropuerto si necesitas mas pistas
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emmett_brown #26 emmett_brown
#20 BULACO

All about Neverland Ranch: Facts, Myths, and Truth behind claims that Michael Jackson saved kids from Jeffrey Epstein – Firstpost www.firstpost.com/entertainment/all-about-neverland-ranch-facts-myths-

Social media narratives have begun claiming that Jackson used Neverland as a sanctuary to protect children from Epstein’s alleged trafficking network.

However, extensive reporting,…   » ver todo el comentario
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beltzak #27 beltzak
#20 Pero que puta historia me estas contando.

Estoy hablando de este video musical en concreto coño que es el que has publicado. Y ya trabaje 8 años en un aeropuerto no hace falta que me mandes a paseo puto maleducado soberbio .

¿O no ves que yo he contestado con la educación y el respeto de una persona normal? Joder con la peña.
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NPCristo #28 NPCristo
#27 te cuento lo que preguntas y ahora al contestarte carta de la víctima, bueno ya tenemos el show montado de milenios xD xD
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beltzak #32 beltzak
#28 ¡No!

Has hecho dos cosas. Una contestarme lo que preguntaba con respecto al video. Y veo que hablas de otra información diferente a la que sale en el vídeo y por tanto imposible deducir.

Y la segunda es llamarme poco más que inútil directamente.

Y ahora me dices que ejercer mi derecho a defenderme es ir de víctima y te ríes.

Pues vale. Puedes seguir viendo lo que te dé la gana sin molestarme.
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Pertinax #11 Pertinax
#9 Qué poco te queda para seguir utilizando la ñapa del ignore de quita y pon. Que esa es otra.
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NPCristo #14 NPCristo
#11 dale con cambiar de tema amigo Einstein. No hago eso, uso otro navegador, pero dale, que cada comentario tuyo es un tunel nuevo, y bueno ya sabemos donde terminan esos túneles
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Pertinax #16 Pertinax *
#14 Qué paciencia.
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NPCristo #23 NPCristo
#16 paciencia claro, no debería haberla, esta ssiempre detras de mi VIOLANDO VIOLANDO VIOLANDO la norma de acoso, a mi que me quejo de la violacion de niños, es una cosa, que que paciencia ... que es ilegal y se permite y bueno como se permite esto si va contra las normas, solo quedan pues bueno lo que denuncia michael ...
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emmett_brown #21 emmett_brown *
#18 Basta con entrar en mi historial de votadas para desmontar todo lo que has dicho.

Pero bueno, si tú me respondes yo contesto. Eso no es acoso.

Buenas noches.
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emmett_brown #12 emmett_brown
#9 Pues manda un meneo sobre ese escándalo histórico internacional de pederastia acusaciones falsas , asesinato, violaciones o guerras mundiales. Ves qué fácil?

Y saca tus sucias manos de las canciones de Michael Jackson.
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NPCristo #18 NPCristo
#12 A ver primero deberías tu cumplir la norma anti acoso luego ya decir, y cada uno es libre pero tu quieres coaccionar todo, no quieres que critiquemos nada de la elite, es que esto huele feo. Te van a sustituir por chatgpt, Israel ya es cenizzas, USA se hunde como imperio si cualquiera con drones lo pone en dificultades, deberías entregar las armas y disolverte como decía el meme de hace 12 años
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capitan__nemo #4 capitan__nemo
Positivo por la cancion y video. Lo otro ya tal.
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NPCristo #5 NPCristo *
#4 Lo otro ya tal... al mayor escándalo de la historia reciente... telita eh lo feo que suena

Aquí siempre podíamos criticar a la élite , que pasó?

Pero bueno ya llegaron a cambiar del mensaje a la versión, al vídeo. Lo otro ya tal :roll:
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NPCristo #1 NPCristo *
Estoy viendo todo el caso Michael Jackson, actores hablando de que no es que fuera pederasta es que los rescaba de la isla de pederastas, epstein y como siempre hace esa élite pues acusan a la gente de sus crímenes y esta canción básicamente lo está cantando todo.

La letra es un himno:

"Todo lo que quiero decir es que
Ellos no se preocupan por nosotros"
("Que no te preocupe lo que diga la gente, nosotros sabemos la verdad")
"Todo lo que quiero decir es que
Ellos no…   » ver todo el comentario
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NPCristo #3 NPCristo *
#1 Suena al diario del expresidente Truman eh www.meneame.net/m/politica/diario-expresidente-eeuu-harry-s-truman

Que por cierto si buscas "diario", "expresidente" o "harry" no aparece en el buscador este meneo critico con la elite epstein jeje :roll: www.meneame.net/m/cultura/search?q=expresidente&w=links&p=&
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Pertinax #7 Pertinax
#1 Te han dicho 20 veces que no incluyas microblogging en la entradilla, con temas que no tienen nada que ver con el envío, para vender tu película.
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NPCristo #9 NPCristo
#7 o sea hay un escándalo histórico internacional de pederastia acusaciones falsas , asesinato, violaciones, guerras mundiales y estas con que la relacionada no te gusta, madre mía, colega esto te deja en un lugar que bueno, deberías recapcitar, te lo han dicho 20 veces y dale... es satánico
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#2 oscarcr80
Mola más la versión en la que sale por las calles de Rio de Janeiro.
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menéame