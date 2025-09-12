Michael Bay Rara Avis: Dolor y dinero

En 2013, Michael Bay abandona su zona de confort plagada de persecuciones, tiros, explosiones y efectos especiales para contar la historia de 3 fisicoculturistas a la descerebrada búsqueda de alcanzar el sueño americano a golpe de un secuestro, cocaína, esteroides y disfraces ninja. Un thriller criminal con sus buenas dosis de comedia por lo absurdo de todo lo que sucede y con un plus que lo hace aún más interesante: es un true crime. Sí, esa locura bizarra realmente sucedió...