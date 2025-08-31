La miasis por el gusano barrenador está "descontrolada" en el ganado de América Central y ya acecha a los humanos

Tras varias décadas a raya, la enfermedad de miasis por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) está "descontrolada" en el ganado de América Central, con centenares de reportes de trasmisión a humanos, incluido personas que han viajado a países afectados, como un ciudadano de Estados Unidos. EFE ha entrevistado a científicos expertos en parásitos y salud global, entre ellas una investigadora de la Universidad de Alcalá, para conocer las claves de esta enfermedad, que más allá de la ganadería industrial, está "muy ligada a la falta de hig