En México hay 19,428 pueblos y ciudades que empiezan por la letra C

El pueblo con el nombre más largo es Cuahuihuitzotitla, que significa "lugar donde abunda el árbol de cuahuitzo"

Diecinueve pueblos pueblos en un país tan grande como México me parece una ridiculez y los "coma 428" me imagino que se referirá a uno que empieza por "Ç" y lo cuentan como casi medio pueblo que empieza por "ce" o algo de eso, no sé.... :shit:
#1 En México, como en otros países de América, en números de cuatro cifras en adelante, la coma se emplea para separar enteros en conjuntos de tres.

Fuente: Academia Mexicana de la Lengua
academia.org.mx/consultas/consultas-frecuentes/item/signos-de-puntuaci

El español que tú usas no es el único español que existe :shit:
#2 en este mapa se puede ver quién usa qué. Y hasta los raritos que mezclan las dos

www.reddit.com/r/MapPorn/comments/1gdgep8/which_decimal_separator_is_u
#1 Mi separador de millares es mejor que el tuyo :shit:
Sólo faltan 26 artículos como este para saber cuantos pueblos hay con cada letra del abecedario en México. Luego hacemos lo mismo con cada país del mundo y habría para más de 4.000 artículos como este.

Mierda, he perdido la ocasión de escribir un artículo. :roll:
