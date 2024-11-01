·
En México hay 19,428 pueblos y ciudades que empiezan por la letra C
El pueblo con el nombre más largo es Cuahuihuitzotitla, que significa "lugar donde abunda el árbol de cuahuitzo"
México
5 comentarios
#1
Guanarteme
Diecinueve pueblos pueblos en un país tan grande como México me parece una ridiculez y los "coma 428" me imagino que se referirá a uno que empieza por "Ç" y lo cuentan como casi medio pueblo que empieza por "ce" o algo de eso, no sé....
0
K
13
#2
Nortec
*
#1
En México, como en otros países de América, en números de cuatro cifras en adelante, la coma se emplea para separar enteros en conjuntos de tres.
Fuente: Academia Mexicana de la Lengua
academia.org.mx/consultas/consultas-frecuentes/item/signos-de-puntuaci
El español que tú usas no es el único español que existe
1
K
21
#5
plutanasio
#2
en este mapa se puede ver quién usa qué. Y hasta los raritos que mezclan las dos
www.reddit.com/r/MapPorn/comments/1gdgep8/which_decimal_separator_is_u
0
K
10
#4
Cuñado
*
#1
Mi separador de millares es mejor que el tuyo
2
K
20
#3
MPR
Sólo faltan 26 artículos como este para saber cuantos pueblos hay con cada letra del abecedario en México. Luego hacemos lo mismo con cada país del mundo y habría para más de 4.000 artículos como este.
Mierda, he perdido la ocasión de escribir un artículo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
