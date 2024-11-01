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México conmemorará cada 11 de mayo el día en el que expulsó a la conquistadora Isabel Díaz Ayuso

México conmemorará cada 11 de mayo el día en el que expulsó a la conquistadora Isabel Díaz Ayuso

En una comparecencia esta mañana en el Palacio Nacional, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha anunciado la creación de una nueva festividad en la que se conmemorará el día en el que el pueblo de México expulsó a la conquistadora española Isabel Díaz Ayuso. «Cada 11 de mayo recordaremos este gran día, el día de la vuelta de la IDA», ha declarado Sheinbaum.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , méxico , conquista américa
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7 comentarios
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Thornton #1 Thornton
Ya se la podían haber quedado allí.

¿Y si se la volvemos a enviar, pero esta vez con un lacito y una tarjeta de gatitos?
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#3 hokkien *
#1 asada lentamente y con achiote.
O al pastor, para los que guste la fruta
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Robus #4 Robus
#1 O mejor la desviamos a Venezuela, que ahora es de su amigo Trump... a ver que pasa.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Lo único que ha conquistado Ayuso ha sido las mentes más débiles.
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azathothruna #2 azathothruna
Hubiera sido mejor ofrecerla a Chac
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rogerius #7 rogerius *
Nada de conquistadora. Enquistadora.

Ha enquistado la privatización en su comunidad, el odio y la mala follá en las ondas y las planas, el insulto en el Congreso, la impostura y la vulgaridad en la Asamblea de Madrid…
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jacm #6 jacm
Tenemos mucho que aprender de México.
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