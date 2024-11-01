México conmemorará cada 11 de mayo el día en el que expulsó a la conquistadora Isabel Díaz Ayuso

En una comparecencia esta mañana en el Palacio Nacional, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha anunciado la creación de una nueva festividad en la que se conmemorará el día en el que el pueblo de México expulsó a la conquistadora española Isabel Díaz Ayuso. «Cada 11 de mayo recordaremos este gran día, el día de la vuelta de la IDA», ha declarado Sheinbaum.