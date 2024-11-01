edición general
México, cada vez más dependiente y expuesto energéticamente antes Estados Unidos

La agresiva política exterior de Estados Unidos ha devuelto la energía al centro de la disputa geopolítica. En un escenario donde Washington endurece posiciones y redefine alianzas con base a sus intereses estratégicos, la seguridad energética vuelve a convertirse en una valiosa moneda de cambio. Ante la posible reconfiguración del comercio del crudo en América Latina, impulsada por el renovado interés de Estados Unidos en el petróleo venezolano, México, quien durante décadas ha actuado como pieza central del engranaje energético estadounidense

1 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Como les robamos el oro ya pueden ser autosuficientes
