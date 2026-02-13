edición general
México abre la puerta a un puente aéreo con Cuba tras el envío de ayuda humanitaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba desde el país si La Habana lo solicita, en el marco del apoyo humanitario que México ha enviado recientemente al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas. “Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa diaria, aunque aclaró que ello depende de una petición formal de La Habana.

1 comentarios
Cuba es totalmente irrelevante para Estados Unidos. Ni tiene petroleo ni influencias. Simplemente tienen una deuda pendiente desde hace casi 70 años y este de ahora no olvida. Así que pueden tener a la isla ahí aislada durante el tiempo que sea necesario.

Pero Cuba tampoco ha hecho mucho por desarrollarse estos años. No me vale el bloqueo de Estados Unidos, porque recibió mucha ayuda de la Unión Soviética durante más de 20 años. Y luego de Venezuela durante dos década más. Otros países mucho…   » ver todo el comentario
