México abre la puerta a un puente aéreo con Cuba tras el envío de ayuda humanitaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba desde el país si La Habana lo solicita, en el marco del apoyo humanitario que México ha enviado recientemente al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas. “Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa diaria, aunque aclaró que ello depende de una petición formal de La Habana.
| etiquetas: méxico , cuba , ayuda humanitaria , claudia sheinbaum
