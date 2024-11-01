El #MeToo chino y los peligros de las acusaciones en línea: El caso de la Universidad de Wuhan

La historia de Yang y Xiao, dos estudiantes de una de las universidades más prestigiosas de China, es la historia de dos veredictos. El primero fue emitido en octubre de 2023, no por un juez en un tribunal, sino por el estruendoso y anónimo tribunal de internet chino. En este tribunal, un joven estudiante de pregrado llamado Xiao fue sumariamente juzgado y condenado por acoso sexual. El segundo veredicto , de la mano del Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Wuhan, desestimó todas las acusaciones en su contra.