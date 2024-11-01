edición general
El método científico en el método Montessori

Lo que muestra la evidencia científica no es una casualidad, sino simplemente la confirmación del minucioso trabajo de María Montessori a comienzos de siglo XX cuando estudiaba antropología.

Aiden_85 #1 Aiden_85
El método Montessori nació para incluir a los niños con discapacidad, pero hoy muchas escuelas Montessori los excluyen o no están preparadas para recibirlos.

Montessori nació inclusivo, pero la práctica moderna, especialmente en escuelas privadas, a menudo excluye por falta de recursos, formación y coherencia con el ideal original.

Por eso me hace gracia cuando muchas escuelas hablan del método y las familias con hijos con discapacidad interesadas no son admitidas. Muy bien por defender el método, pero más bien defienden una marca comercial.
#3 ddomingo
#1 Pues es precisamente el método Montessori el que más facilidad tiene para integrar tanto a discapacitados como a superdotados en un mismo ambiente. Tienen una reglas comunes y distintos materiales. De hecho suelen estar mezclados por edades y la idea es que haya una clase con 40 alumnos de diversos niveles y con varios profesores que están ahí solo para guiarlos cuando es necesario. En el mismo aula puedes tienes a uno aprendiendo grafías y sumas y a otro con colores y texturas.

Lo complicado de Montessori es llevarlo a cabo en los cursos superiores, ahí es donde no es compatible con la educación reglada.
Aiden_85 #4 Aiden_85
#3 pero son escuelas privadas, y no en todas se acepta la discapacidad. Por tanto, tienen la marca, pero no la filosofía.
