10
meneos
72
clics
El método científico en el método Montessori
Lo que muestra la evidencia científica no es una casualidad, sino simplemente la confirmación del minucioso trabajo de María Montessori a comienzos de siglo XX cuando estudiaba antropología.
montessori
,
antropología
,
método
ciencia
ciencia
#1
Aiden_85
El método Montessori nació para incluir a los niños con discapacidad, pero hoy muchas escuelas Montessori los excluyen o no están preparadas para recibirlos.
Montessori nació inclusivo, pero la práctica moderna, especialmente en escuelas privadas, a menudo excluye por falta de recursos, formación y coherencia con el ideal original.
Por eso me hace gracia cuando muchas escuelas hablan del método y las familias con hijos con discapacidad interesadas no son admitidas. Muy bien por defender el método, pero más bien defienden una marca comercial.
1
K
16
#3
ddomingo
#1
Pues es precisamente el método Montessori el que más facilidad tiene para integrar tanto a discapacitados como a superdotados en un mismo ambiente. Tienen una reglas comunes y distintos materiales. De hecho suelen estar mezclados por edades y la idea es que haya una clase con 40 alumnos de diversos niveles y con varios profesores que están ahí solo para guiarlos cuando es necesario. En el mismo aula puedes tienes a uno aprendiendo grafías y sumas y a otro con colores y texturas.
Lo complicado de Montessori es llevarlo a cabo en los cursos superiores, ahí es donde no es compatible con la educación reglada.
1
K
29
#4
Aiden_85
#3
pero son escuelas privadas, y no en todas se acepta la discapacidad. Por tanto, tienen la marca, pero no la filosofía.
1
K
21
#2
Ripio
#0
Duplicada:
www.meneame.net/story/ensayo-ee-uu-confirma-educacion-montessori-mejor
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
