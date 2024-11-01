edición general
3 meneos
112 clics
METimage publica sus primeras imágenes espectaculares

METimage publica sus primeras imágenes espectaculares

EUMETSAT ha publicado las primeras imágenes de la Tierra obtenidas por su instrumento METimage a bordo del recientemente lanzado satélite Metop Segunda Generación A1 (Metop-SGA1). Estos primeros avances muestran los exquisitos detalles, los colores realistas y los datos que, en última instancia, respaldarán a los servicios meteorológicos nacionales para mejorar los pronósticos que salvan vidas, protegen a las comunidades y benefician a las economías. Tomadas el 24 de septiembre de 2025, abarcan Europa y el norte de África.

| etiquetas: eumetsat , metimag , metop-sga1 , esa
2 1 0 K 34 ciencia
1 comentarios
2 1 0 K 34 ciencia
#1 Pitchford
Tienen el doble de resolución que las antiguas con AVHRR, pero los colores naturales de las antiguas permiten apreciar mejor cosas como los ríos y lagos. Supongo que también podrán mejorar las imágenes reales del MET en ese sentido.
0 K 18

menéame