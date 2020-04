Meter a portadores asintomáticos en supermercados es una idea nefasta

La desescalada no puede empezar metiendo a los que más contagian en los sitios por donde transita más gente al mismo tiempo. Si los críos apenas sufren la enfermedad, si la pasan sin apenas síntomas pero, a pesar de esto, la contagian, no tiene ningún sentido que se les deje salir de casa para meterse en el sitio donde más personas se encuentran juntas, el supermercado. No les dejan ir a espacios abiertos, a pasear por un sendero poco concurrido, a jugar a las playas desiertas ahora mismo… Lugares con muchísimo menos riesgo porque no hay gente.