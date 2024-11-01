Metanol, el veneno que se esconde en el fondo de una copa

En la España de 1963, al menos 51 personas murieron y nueve quedaron ciegas debido a una intoxicación masiva por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Hoy no conocemos casos similares en nuestro país, pero ocurren en gran parte del mundo, aunque solo suelen ser noticia cuando afectan a turistas. La reciente proliferación de envenenamientos por metanol en populares destinos turísticos ha llevado al Ministerio de Exteriores de Reino Unido a ampliar hasta 16 su lista de países donde un inocente chupito puede ser letal.
