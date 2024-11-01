edición general
Metales estratégicos: el verdadero tesoro del siglo XXI [Documental, 23 min.]

El nuevo petróleo del siglo XXI no es un combustible fósil, sino un conjunto de metales estratégicos. Litio, cobalto y manganeso se han convertido en los recursos más codiciados para impulsar la transición energética global. La competencia por su control está reconfigurando las relaciones de poder en el mundo, mientras América Latina y África emergen como territorios clave gracias a sus vastas reservas naturales. Desde los salares del triángulo del litio en Sudamérica hasta los tesoros ocultos en el fondo marino ... [sigue en #1 ]

"... de la zona Clarion Clipperton, las grandes potencias y corporaciones libran una intensa batalla por asegurar su acceso. Quien domine estos minerales tendrá en sus manos el futuro de la energía, la movilidad eléctrica y la economía verde. Este análisis revela las dinámicas geopolíticas que marcarán el rumbo del planeta en el siglo XXI."

