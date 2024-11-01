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Metacuadros: cuadros dentro de cuadros
Cuadros dentro de cuadros (circa 1647–1651), una curiosa recopilación de metapinturas de What The Fran (Frances Crossley). [vía
www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/metacuadros-cuadros-dentro-
- más enlaces ahí]
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cuadros
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metacuadros
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