Meta enterró evidencia "causal" de daño en redes sociales, según documentos judiciales de EE. UU. [Eng]

Meta cerró una investigación interna sobre los efectos de Facebook en la salud mental después de encontrar evidencia causal de que sus productos dañaban la salud mental de los usuarios, según documentos no redactados en una demanda de los distritos escolares estadounidenses contra Meta y otras plataformas de redes sociales. En un proyecto de investigación de 2020 llamado "Proyecto Mercurio". Los científicos trabajaron con la firma de encuestas Nielsen para medir el efecto de desactivar Facebook, según documentos de Meta obtenidos ...