·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6452
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
4902
clics
El Roto: arte israelí
5083
clics
Hantavirus, el misterio del Hondius y el crucero atrapado en Cabo Verde
3962
clics
Fotografía de un soldado de Israel en Líbano haciendo bromas con una estatua cristiana de la Virgen María
3840
clics
El portaaviones más grande del mundo abandona la campaña de Irán: su misión ha sido un desastre
más votadas
512
Gibraltar vierte todas sus aguas residuales sin tratar en el Mediterráneo
536
Sánchez pide a Bruselas que las sanciones estadounidenses sobre Albanese y la Corte Penal Internacional no tengan efecto en la UE
357
El evangelismo se convierte en la nueva epidemia de España
362
Rociado con spray pimienta, por no decir "Arriba España": la agresión que ha conmocionado a Cerdanyola. (CAT)
368
Netanyahu se irá, pero el Estado de Israel morirá con él. [eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
5
clics
Meta empieza el desarrollo de un análisis facial con IA para detectar a los menores de edad en sus redes sociales
Meta utilizará un análisis facial con IA que buscará entre fotos, vídeos y datos personales en sus redes sociales para identificar si somos menores de 13 años
|
etiquetas
:
meta
,
ia
2
0
0
K
21
tecnología
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
21
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
MoñecoTeDrapo
Un algoritmo que busca y recopila imágenes de menores, nada puede salir mal.
0
K
10
#3
pedrobotero
si, para detectar...
0
K
10
#1
Cuñado
Que hablen con la Iglesia Católica, estoy seguro de que estarán muy interesados en colaborar en el proyecto.
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente