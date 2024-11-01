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Meta empieza el desarrollo de un análisis facial con IA para detectar a los menores de edad en sus redes sociales

Meta empieza el desarrollo de un análisis facial con IA para detectar a los menores de edad en sus redes sociales

Meta utilizará un análisis facial con IA que buscará entre fotos, vídeos y datos personales en sus redes sociales para identificar si somos menores de 13 años

| etiquetas: meta , ia
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3 comentarios
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Un algoritmo que busca y recopila imágenes de menores, nada puede salir mal. :shit:
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pedrobotero #3 pedrobotero
si, para detectar...
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Cuñado #1 Cuñado
Que hablen con la Iglesia Católica, estoy seguro de que estarán muy interesados en colaborar en el proyecto.
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