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Messi compra por 11,5 millones unas antiguas galerías comerciales en Barcelona

El futbolista adquiere a través de su socimi un edificio que nació con pretensiones de lujo pero que llevaba años abandonado en la zona alta de la ciudad. Las socimi son sociedades anónimas cuyo objeto social es la adquisición y promoción de activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler. Se caracterizan por un régimen fiscal muy ventajoso, pagan el 0% de impuesto de sociedades.

| etiquetas: messi , galerías comerciales
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3 comentarios
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Vodker #1 Vodker *
Y el meneo dirige a Gugle, y Gugle a Lo País que a su vez dice: según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado este periódico
Será por intermediarios...

Ya ni se buscan fuentes ni pollas. Menéame se va a la mierda.
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#3 Mustela
#0 El enlace debería apuntar directamente a la fuente de El País y no a Google, o mejor aún a La Vanguardia como dice #1:

www.lavanguardia.com/economia/20260512/11535777/leo-messi-compra-galer
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SeñorPeabody #2 SeñorPeabody
"Lo País" -> Detector de espabilados activo. Cuidado, chicas, @Vodker está conectado.
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menéame