Messi compra por 11,5 millones unas antiguas galerías comerciales en Barcelona

El futbolista adquiere a través de su socimi un edificio que nació con pretensiones de lujo pero que llevaba años abandonado en la zona alta de la ciudad. Las socimi son sociedades anónimas cuyo objeto social es la adquisición y promoción de activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler. Se caracterizan por un régimen fiscal muy ventajoso, pagan el 0% de impuesto de sociedades.