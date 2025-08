Meshes of the Afternoon , el corto experimental elegido como la 16.ª mejor película de todos los tiempos [Eng]  

Parece no estar documentado si los vientos de Santa Ana soplaban cuando Maya Deren y Alexander Hackenschmied rodaron Meshes of the Afternoon. Pero todo en la propia película sugiere que debieron haberlo hecho, tan vívida es su atmósfera de paranoia exuberantemente árida que permanece estos 62 años después. A pesar de su duración de menos de quince minutos y los medios obviamente modestos de su producción, ha sido canonizada, de hecho, se ubicó en la última encuesta de críticos de Sight and Sound de las mejores películas de todos los tiempos