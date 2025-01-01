La cumbre más alta de Galicia sucumbe a las llamas en un incendio que la Xunta ocultó durante días

La primera mención (velada) de la Xunta es de este martes, pero el fuego lleva días ardiendo en el área de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia, en la frontera entre las provincias de Ourense y Zamora, y un lugar de elevado valor natural. Las llamas han quemado ya los picos y han bajado la ladera hasta amenazar el teixadal de Casaio, un bosque de tejos centenarios que resisten en lo más profundo del valle.