edición general
24 meneos
49 clics
La cumbre más alta de Galicia sucumbe a las llamas en un incendio que la Xunta ocultó durante días

La cumbre más alta de Galicia sucumbe a las llamas en un incendio que la Xunta ocultó durante días

La primera mención (velada) de la Xunta es de este martes, pero el fuego lleva días ardiendo en el área de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia, en la frontera entre las provincias de Ourense y Zamora, y un lugar de elevado valor natural. Las llamas han quemado ya los picos y han bajado la ladera hasta amenazar el teixadal de Casaio, un bosque de tejos centenarios que resisten en lo más profundo del valle.

| etiquetas: incendios forestales , gestión , pp
20 4 0 K 298 actualidad
8 comentarios
20 4 0 K 298 actualidad
sotillo #1 sotillo
De aquí sacan otro ataque a Sánchez y otro millón de votos
4 K 52
Kantinero #2 Kantinero
#1 La presión que esta aguantando con estos hijoputas sumados a su prensa afín continuamente disparando es brutal, físicamente se le ve afectado, su rostro ha cambiado y ha perdido mucho peso, de seguir así no me extrañaría una dimisión por motivos de salud
2 K 37
tusitala #3 tusitala
#1 se hace una foto con IA de Pedro Sánchez quemando el bosque y la gente se lo cree
2 K 32
sotillo #4 sotillo
#3 ¿Pero necesitan foto? Yo creo que les da igual
2 K 33
tusitala #5 tusitala
#4 les vale con que les digas Perro Xanxe hijopu, pero si pones la foto no tienen que leer, que da pereza.
0 K 10
#6 Albarkas
¿Me puede decir alguien como a estas alturas se mantiene oculto un incendio forestal?
Hay imágenes de satelite y otros medios.
La Xunta puede no hablar de ese incendio, pero eso no se puede ocultar, y los periodistas y vecinos tienen que montar un pollo para que se sepa.
0 K 11
#7 luckyy
En esto de los incendios se incide poco en el tipo de vegetación que se está quemando y seguro que lo que más está ardiendo es el eucalipto y el pino replantado.
0 K 8
#8 casicasi *
#7 Pino y eucalipto que por supuesto volverán a replantar. Los árboles autóctonos son comunistas. Y wokes.
0 K 11

menéame