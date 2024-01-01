edición general
17 meneos
16 clics
La manipulación política de los incendios en la TVG: entre censura y propaganda del PP

La manipulación política de los incendios en la TVG: entre censura y propaganda del PP

La Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) se encuentra en el ojo del huracán tras las duras críticas del Grupo Socialista y del propio personal del ente por su cobertura de los devastadores incendios que azotan la provincia. La diputada Silvia Longueira denunció ante el Parlamento de Galicia una cobertura “sesgada, insuficiente y que no responde a la gravedad de la situación”.

| etiquetas: manipulación , política , incendios , tvg , censura , propaganda , pp
14 3 1 K 186 actualidad
8 comentarios
14 3 1 K 186 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu
No es la única región, claro. En este hilo de Bsky, Marcelino Madrigal explica perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación subvencionados por el PP en León, aunque podría referirse a cualquier región en que el PP tenga poder. bsky.app/profile/mmadrigal.bsky.social/post/3lwp6l4qjqs2s
En 2024 , cuando vemos como se reclaman más medios contra los incendios, la Junta de Castilla y León dedicó en contratos menores la cantidad de 314.625 Eur a los siguientes digitales :…   » ver todo el comentario
2 K 39
Glidingdemon #2 Glidingdemon
#1 pero para la prevención de los incendios no hay dinero, estás subvenciones no se las podrá llamar paguitas, no? Lo que habría que investigar que empresas se van a llenar los bolsillos con la reforestación y contratos que salgan de esta desgracia y me juego un huevo, total está capado, a qué hay muchas familias pperras frotándose las manos.
1 K 17
Ze7eN #3 Ze7eN
#1 Te he puesto una "L" que faltaba al inicio de la entradilla.
1 K 36
luspagnolu #4 luspagnolu
#3 Muchísimas gracias, apañao. Y buena semana.
1 K 36
XtrMnIO #5 XtrMnIO
#1 El otro día en la TV de León, mientras ardía el monte a escasos kms de mi pueblo, toros, tuve que cambiar a TV noticias 24h para ver información.
2 K 29
#8 Leon_Bocanegra
#5 quitaste los toros para poner la televisión del régimen? El canal 24h sanchista?
Tú eres un anti español.
Que vergüenza, que vergüenza.
0 K 12
jonolulu #7 jonolulu
#1 Eso es pecata minuta, faltan los 22 millones de euros anuales a RTVCyL, privada y propiedad de un Ulibarri y Méndez Pozo, que también tienen la mayor parte de periódicos y radios de CyL
0 K 13
#6 laruladelnorte
Las críticas no solo provienen del ámbito político. El Comité Intercentros de la CRAG, que representa a los trabajadores del ente, emitió un comunicado exigiendo el cesamiento de los responsables de Informativos por “abandono del servicio público en los mayores incendios de la historia de Galicia”. Según el comité, la dirección de la CRTVG ha optado por emitir información “en bucle” y con escasos especiales informativos, con el único objetivo de “disfrazar la nefasta cobertura realizada para justificarse en el Parlamento”.

¿Quien paga los medios de difusión de Galicia? nada mais que decir...
0 K 10

menéame