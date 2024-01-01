La manipulación política de los incendios en la TVG: entre censura y propaganda del PP

La Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) se encuentra en el ojo del huracán tras las duras críticas del Grupo Socialista y del propio personal del ente por su cobertura de los devastadores incendios que azotan la provincia. La diputada Silvia Longueira denunció ante el Parlamento de Galicia una cobertura “sesgada, insuficiente y que no responde a la gravedad de la situación”.
En 2024 , cuando vemos como se reclaman más medios contra los incendios, la Junta de Castilla y León dedicó en contratos menores la cantidad de 314.625 Eur a los siguientes digitales :… » ver todo el comentario
Tú eres un anti español.
Que vergüenza, que vergüenza.
¿Quien paga los medios de difusión de Galicia? nada mais que decir...