La manipulación política de los incendios en la TVG: entre censura y propaganda del PP

La Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) se encuentra en el ojo del huracán tras las duras críticas del Grupo Socialista y del propio personal del ente por su cobertura de los devastadores incendios que azotan la provincia. La diputada Silvia Longueira denunció ante el Parlamento de Galicia una cobertura “sesgada, insuficiente y que no responde a la gravedad de la situación”.