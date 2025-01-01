Los trabajadores de la tele pública gallega piden el cese de los responsables de informativos por la cobertura de los incendios

Les acusan de "inacción deliberada" para ocultar la gravedad de la situación provocada por el fuego y piden que sean sustituidos por "profesionales de la redacción capaces de liderar" la cobertura de la catástrofe.
| etiquetas: tele , gallega , pública , trabajadores , incendios
Yo creo que tu lista está en el buen camino, aunque incompleta
Ahora te debes callar y vas a saborear
El exquisito manjar que pongo en tu boca
Sé que me harás disfrutar, que te vas a esmerar
Como siempre lo harás, muy bien, muy bien
Lo estás haciendo muy bien, muy bien
Lo estás haciendo muy bien, muy bien
Lo estás haciendo muy bien, muy bien
Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien
www.youtube.com/watch?v=4mDDXi8YccU
Las críticas no solo provienen del ámbito político. El Comité Intercentros de la CRAG, que representa a los trabajadores del ente, emitió un comunicado exigiendo el cesamiento de los responsables de Informativos por “abandono del servicio público en los mayores incendios de la historia de Galicia”.
www.meneame.net/story/manipulacion-politica-incendios-tvg-entre-censur
O por una IA.