La web de la NASA que te permite ver los incendios activos en España en tiempo real

La web de la NASA que te permite ver los incendios activos en España en tiempo real

La herramienta FIRMS de la NASA permite seguir en tiempo real todos los focos activos de incendios forestales en España durante el peor verano de las últimas décadas

Anfiarao #10 Anfiarao
#9 en serio? Una búsqueda con la palabra copernicus, pero no el enlace a esa aplicación en concreto?

Una de dos, o intentas trollear al personal o nos tomas por gilipollas
Pertinax #11 Pertinax *
#10 Elige tú, que si lo hago yo significa strike.

Te repito que no pocos nos hemos informado in situ de los incendios gracias a Copernicus, y yo lo conocí aquí. Busca por comentarios. Gracias Menéame.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Y las televisiones mandando reporteros :palm:
Pertinax #3 Pertinax *
Lo decía por esta entre otras, genio de la geniería:
www.meneame.net/story/mapa-incendios-tiempo-real
Anfiarao #5 Anfiarao
#3 un envío del 2020?

Amos no me jodas
Pertinax #7 Pertinax *
#6 #5 Aparte de antigua, porque exisre desde hace eones, no es ni noticia sorprendente. Aquí nos hemos informado muchos estos días. Lo mismo, pero europeo.
forest-fire.emergency.copernicus.eu/
Anfiarao #8 Anfiarao
#7 haberlo mandado en forma de meneo. Comprende que no todos gastamos tanto tiempo en Internet como tu
#6 Barriales
#3 deja de hacer el ridículo.
Pertinax #1 Pertinax *
Duplicada Delay, vas con retardo.
Delay #2 Delay *
#1 No hagas el ridículo, querido ultrauracio. La anterior la he enviado y autodescartado yo (www.meneame.net/m/tecnología/nasa-crea-mapa-online-seguir-tiempo-real)  media
