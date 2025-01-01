edición general
El Gobierno aprovecha para recordar que el PP consideraba a la UME como un "despilfarro"

El Gobierno aprovecha para recordar que el PP consideraba a la UME como un "despilfarro"

Es buen momento para recordar cuando el PP veía esta unidad como un "capricho faraónico" y un "despilfarro".

#2 Leon_Bocanegra *
Esto es trabajar por trabajar. Señores del gobierno, estos días de los incendios, la derecha se está esforzando endiabladamente en mostrar sus miserias (la moral y la intelectual). No es necesario que vosotros perdáis en tiempo en ayudarles. Ya lo hacen ellos solitos . Y muy bien además .
Y si ellos luego creen que no han sido suficientemente hábiles en mostrar sus miserias y necesitan ayuda , que la pidan.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Sobre todo en CYL y Galicia. xD
#1 Barriales
Banda de delincuencia organizada pepetarra.
este_no_es_eltraba #4 este_no_es_eltraba
El gobierno haciendo política en medio de una desgracia.

Y lo veis normal. Dan verguenza absolutamente todos. Gobierno, comunidades y los votantes. Pkr que si, volverán a votar al ppsoe en las siguentes.


Por cierto, que pasa con Asturias? Por qué apenas se habla de Asturias?
