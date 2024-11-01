edición general
Meses de caos en la comunidad Linux: el duelo C vs Rust deja un claro ganador

Rust se convierte oficialmente en un lenguaje de programación para el kernel de Linux, con un desarrollador español a los mandos de este proyecto.

No tengo demasiadas cosas en contra de Rust como sustituto de C, pero decir que ayuda a los jóvenes menos experimentados me parece una gran gilipollez. Primero porque no es más sencillo que C, es más complejo. Y segundo porque en la programación de kernel la dificultad está en el dominio no en el lenguaje.
