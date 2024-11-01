edición general
Merz marca distancias con Trump: "Somos socios de EEUU en la OTAN, no subordinados"

El canciller alemán aboga por una "Europa potencia" capaz de defenderse con aranceles y reforzar su propia soberanía militar ante los desafíos globales

4 comentarios
MiguelDeUnamano
¿Hay video? Es para ver si pudo decirlo sin reírse. xD
Nasser
Pues las felaciones a Netanyahu son hasta públicas.
HeilHynkel
Que yo soy el mayordomo .. no el lacayo.  media
oceanon3d
La tenia hasta la garganta con mucho gusto y sus votantes ya no lo soportan mas. Se la quito un poquito de la boca para disimular.

Otro mediocre de derechas ... casi es una norma universal.
