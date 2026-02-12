Merche, madre de Arkaitz: “Las autoridades incumplen la ley, le tienen en la calle”

Arkaitz es un portugalujo que, a día de hoy, duerme en la calle. Tiene problemas de salud mental y una discapacidad reconocida del 49%, pero ni siquiera una sentencia judicial ha conseguido que, de momento, haya sido ingresado en un centro psiquiátrico especializado. Acumula penas de hasta 21 meses de cárcel por delitos menores. “Muchas veces delinque para lograr ser ingresado en un centro psiquiátrico y otras, simplemente, para comer. Dice que no puede más”, señala Bea Sopeña, portavoz de la familia.