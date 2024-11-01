Los mercenarios nubios: los grandes arqueros en los ejércitos de Egipto

Se dice que solamente eran necesarios diez soldados nubios para defender todo el puerto de la ciudad fenicia de Biblos. Este simple dato, que encontramos en una de las Cartas de Amarna, nos da la idea de la importancia militar que tuvieron los mercenarios nubios en el Antiguo Egipto. Con una especial habilidad en el arco, los nubios estuvieron presentes en los ejércitos egipcios desde el Reino Medio, aunque sería en el siglo XIV, durante el Imperio Nuevo, cuando experimentaron su momento de mayor esplendor