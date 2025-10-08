Mercedes, denunciante de retrasos en el cribado de mama: "Cinco meses después de la mamografía me dijeron que tenía cáncer "

No sólo tenía cáncer de mama, tenía cáncer de mama triple negativo (CMTN), un tipo de cáncer muy agresivo, que crece y se propaga rápidamente. "En cinco meses un cáncer puede generar metástasis", explica, indignada la mujer. Sin embargo, Mercedes no conocía los protocolos, ni si el tiempo de espera entre una y otra prueba "era lo normal". "Yo he trabajado en la sanidad pública, pero no en oncología así que me revelaron que el tumor era maligno, que tenía uno de los cánceres de mama más agresivos que se puede tener".
