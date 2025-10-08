edición general
Mercedes, denunciante de retrasos en el cribado de mama: "Cinco meses después de la mamografía me dijeron que tenía cáncer "

No sólo tenía cáncer de mama, tenía cáncer de mama triple negativo (CMTN), un tipo de cáncer muy agresivo, que crece y se propaga rápidamente. "En cinco meses un cáncer puede generar metástasis", explica, indignada la mujer. Sin embargo, Mercedes no conocía los protocolos, ni si el tiempo de espera entre una y otra prueba "era lo normal". "Yo he trabajado en la sanidad pública, pero no en oncología así que me revelaron que el tumor era maligno, que tenía uno de los cánceres de mama más agresivos que se puede tener".

sat #2 sat
PP criminales. Todos y cada uno de los responsables de esto debería acabar en la cárcel en un país medianamente civilizado.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Son asesinos completos, no les importa quienes mueran con tal de seguir robando impunemente
vicus. #3 vicus.
España es un régimen autonómico, casi federal, y en algunos casos confederal, que no se llamen al engaño, el artículo 155 solo es para impedir que pongan urnas los independentistas, no para quitar competencias a los incompetentes, que cuestan vidas, de todas las maneras es lo que han votado en esas españas, a sabiendas de lo que iban hacer, robar y trocear los servicios públicos para venderlos al mejor postor, así que, la mayoría manda, hasta que te llega una mamografía tarde, por supuesto..
Kantinero #1 Kantinero
Afiliate al PP, conocerás más formas de matar que un marine...
#4 angar300 *
Un país que permite la destrucción de la sanidad pública y de la educación pública, de forma intencionada, en beneficio de intereses privados mientras la gente mira sin ver, vota a los que lo hacen y cuando pasa lo que pasa se rasga las vestiduras... es un país de gilipollas. España, país de...
