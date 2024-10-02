edición general
32 meneos
59 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Mercadona aprovechó la rebaja del IVA para subir sus precios y usa la vuelta del impuesto para justificar una nueva subida  

La cadena de supermercados más grande del país eligió trasladar el coste de la vuelta progresiva del IVA a sus clientes. Junto a DIA, Mercadona ha protagonizado este mes el mayor aumento de precio en sus productos, de casi un 2% según El Confidencial. La marca valenciana ha saltado a las redes por llenar sus establecimientos con carteles que achacaban el encarecimiento de los alimentos al retorno del impuesto.

| etiquetas: iva , juan roig , mercadona
26 6 22 K 111 politica
19 comentarios
26 6 22 K 111 politica
Comentarios destacados:      
#7 Leon_Bocanegra *
#0 tiene cojones que subas una noticia de 2024 para soltar tu turra

BoosterNPCfelixtierramar.
9 K 115
MJDeLarra #3 MJDeLarra
Antigua, 2/10/24
8 K 108
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#3 Buscáis cualquier excusa para que la gente no sepa como nos roban
2 K -11
Ripio #10 Ripio
#6 La chusma analfabeta te necesita para que los saques de la sima de su ignorancia.
¡Oh, Mesías!

¿Ya has probado a caminar sobre las aguas?
6 K 48
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y le dieron la orden a Mazón de no parar, por eso mandaban empleados al agua, por eso tenían salvoconductos para seguir trabajando mientras la gente se ahogaba. Por eso mazón sigue ahí, porque sino ya lo habrían liquidado
2 K 28
Barney_77 #13 Barney_77
#1 Eso te lo estás inventando. @Admin @Eirene lo que dice este usuario es desinformación y bulo. Que el querría que así hubiera sido no significa que eso sea verdad.
2 K 34
NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
#13 Juan Roig sobre la DANA: "No se podía prever", "No hay que buscar culpables" www.meneame.net/story/juan-roig-sobre-dana-no-podia-preveer-no-hay-bus

70 activistas de Arran y SEPC irrumpen en un Mercadona para protestar por la actuación de Juan Roig durante la DANA www.meneame.net/story/70-activistas-arran-sepc-irrumpen-mercadona-prot

"No quieren que repartan la ayuda humanitaria porque van a abrir el Mercadona".…   » ver todo el comentario
1 K 21
#15 luckyy
#13 Tú sí que mientes, chivato.
0 K 6
angelitoMagno #17 angelitoMagno
#15 ¿Es cierto lo que dice? ¿Hay pruebas de que Mazon recibió órdenes del Mercadona para que sus trabajadores tuvieran que seguir trabajando.
1 K 25
#18 luckyy
#17 Sí, doscientos veintisiete muertos
0 K 6
angelitoMagno #19 angelitoMagno *
#18 Vamos, que no hay pruebas y me respondes con otra cosa.
1 K 25
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Si fuera solo Mercadona ...
0 K 20
#8 Katos
Sensacionalista diario red
2 K 20
#9 Leon_Bocanegra
#8 tranquilo, ahora te buscamos esta noticia en The Objetive.
2 K 35
#12 sliana
La señora del supermercado de barrio que reconocía ante la cámara que se iba a meter en el bolsillo la rebaja del IVA... Esto es España, señores, el que no corre, vuela. Si no robas eres tonto, pero luego son los primeros en pedir paguita
1 K 18
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
La película que emocionó a Spilberg
0 K 13
Kantinero #16 Kantinero *
Boicot y punto, lo único bueno que tiene Mercadona es la educación y buen hacer de sus currelas (ya quisieran el resto), sus productos y sus malas artes una mierda
0 K 12
#5 Aas59
Valencians: musics i comediants.
0 K 7
Torrezzno #4 Torrezzno
Nadie te obliga a comprar ahí, mucho mejor el comercio local, para quien pueda pagarlo
2 K 5

menéame