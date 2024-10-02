Mercadona aprovechó la rebaja del IVA para subir sus precios y usa la vuelta del impuesto para justificar una nueva subida  

La cadena de supermercados más grande del país eligió trasladar el coste de la vuelta progresiva del IVA a sus clientes. Junto a DIA, Mercadona ha protagonizado este mes el mayor aumento de precio en sus productos, de casi un 2% según El Confidencial. La marca valenciana ha saltado a las redes por llenar sus establecimientos con carteles que achacaban el encarecimiento de los alimentos al retorno del impuesto.
| etiquetas: iva , juan roig , mercadona
BoosterNPCfelixtierramar.
¡Oh, Mesías!
¿Ya has probado a caminar sobre las aguas?
