El mercado de vivienda en alquiler se calienta con dos grandes transacciones por 3.000 millones

Nestar y Avalon son dos de los grandes caseros en España, junto a Caixabank (a través de su filial BuildingCenter), Blackstone (mediante Testa Residencial y Fidere) o el también fondo estadounidense Cerberus (a través de la sociedad MACC cotizada en Euronext). Estas dos potenciales transacciones pueden despertar interés en el mercado, debido a que al capital internacional le gusta este tipo de producto y, también, porque ve a España como un buen destino para invertir.