edición general
El mercado de vivienda en alquiler se calienta con dos grandes transacciones por 3.000 millones

Nestar y Avalon son dos de los grandes caseros en España, junto a Caixabank (a través de su filial BuildingCenter), Blackstone (mediante Testa Residencial y Fidere) o el también fondo estadounidense Cerberus (a través de la sociedad MACC cotizada en Euronext). Estas dos potenciales transacciones pueden despertar interés en el mercado, debido a que al capital internacional le gusta este tipo de producto y, también, porque ve a España como un buen destino para invertir.

TipejoGuti
Lo divertido que sería mandar todas éstas inversiones al carajo y a las empresas parásitos con ellas con un par de leyes o tres...pero no, mucho ruido para nada...
curaca
#1 o comprar las viviendas. Te ahorras problemas legales, no te enemistas con ninguna empresa ni país y tienes 15000 viviendas a un buen precio para alquilar a buen precio.
sotillo
#1 Le están vendiendo el país a los piratas para que los españoles tengan que pagar un alquiler por encima de su sueldo y las comunidades y ayuntamientos encantados
Narmer
#1 Sí, tan fácil como prohibir a empresas comprar viviendas. Es fácil de legislar y sería un método eficaz para evitar el parasitismo y especulación de gente que ni siquiera es de nuestro país, pero ya sabemos para quién gobiernan PPSOE.
millanin
Impuesto progresivo y a tomar por culo los especuladores.
Marisadoro
Lo normal, el abuelo Nestar y la abuelita Avalon con sus 15.000 pisos en propiedad, tienen todo el derecho del mundo a mejorar su escasa pensión.
powernergia
Es sorprendente que hagan estás inversiones en un país en que por lo visto es un infierno legislativo para los propietarios.
Narmer
#9 ¿Eso impediría legislar para que una empresa no pueda comprar una vivienda? Si es así, se puede solucionar poniendo un ITP/IVA del 1000% sobre el valor de compraventa a empresas que compren viviendas.

Pueden montar hoteles si se quieren dedicar a la hospitalidad.
TomCollins
Qué puto asco. Este es el tipo de inversiones que un gobierno de izquierdas debería de impedir para evitar la especulación inmobiliaria. Sin embargo, gobierna el PSOE, así que estamos bien jodidos.
Asimismov
#4 ¿Y quién te ha dicho a ti que el psoe es de izquierdas?
powernergia
#4 Te recuerdo que estamos en la UE.
tromperri
Que va … si yo he leído que el problema son los pensionistas y boomers que se vuelven al pueblo cuando se jubilan y alquilan su vivienda en la ciudad. Que son los que viven a costa de los jóvenes…

Te tienes que reír.

Como siempre el capitalismo extractivo haciendo de las suyas…
Luca7
No pasa nada porque Sánchez prometió 180.000 viviendas y Sánchez nunca miente.
