El mercado spot del petróleo va a estallar

Los precios de los futuros del crudo subieron brevemente a principios de esta semana hasta los 119$ por barril, antes de retroceder hasta los 90$ y cotizar a 100$ por barril a primera hora del viernes en las operaciones asiáticas. Sin embargo, la prima del crudo físico de Dubái se ha disparado hasta los 38$ por barril por encima de su equivalente en papel, según datos recopilados por el columnista de Reuters Clyde Russell .” Por lo tanto, el precio del barril de petróleo real, anda por los 140$, no los 103$ que marca el petróleo papel.